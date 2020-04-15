شاهد.. مسعفان يسقطان مغشيًا عليهما أثناء نقل حالات اشتباه بـ كورونا فى المحلة

نقلت سيارة إسعاف مساء اليوم مسعفين اثنين لمستشفى صدر المحلة بمحافظه الغربيه عقب إصابتهما بإرهاق شديد وانخفاض فى ضغط الدم، بسبب قلة النوم، والإرهاق الشديد، أثناء نقل حالات اشتباه الاصابة بكورونا من قرية صفط تراب مركز المحلة، والتى انتشر بها الفيروس وأصاب 23 شخصا.





وتسبب الإرهاق في سقوط المسعفين على الأرض من شدة التعب، وقام على الفور الأطباء التابعون للإدارة الصحية باستدعاء سيارة إسعاف وتم ادخالهما للسيارة وتبين من قياس ضغط الدم لهما حدوث هبوط فى الضغط وتم تركيب محاليل لهما ونقلهما سريعا لمستشفى صدر المحلة لتقديم الرعاية السريعة لهما.





وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن إصابة 5 حالات جدد بفيروس كورونا من أهالى قرية صفط تراب التابعة لمركز المحلة، ليرتفع عدد الحالات الإيجابية المصابة لـ23 حالة بينهم حالة وفاة لسيدة مُسنة تبلغ من العمر 87 سنة.





وكانت مديرية الصحة قد قامت بعزل 6 أشخاص من المخالطين للحالات المصابة، بمستشفى صدر المحلة، بعد ظهور أعراض المرض عليهم، وتم سحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة، وإرسال العينات للمعامل المركزية، وجاء نتيجة فحص العينات، إيجابية إصابة 5 منهم وسلبية الحالة السادسة، وتم نقل الحالات للحجر الصحي.





وكانت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، قد انتهت فى الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء من دفن جثمان سيدة تبلغ من العمر 87 عاما، بمسقط رأسها بقرية صفط تراب مركز المحلة، والتى توفيت الأحد داخل مستشفى الحجر الصحى بكفر الزيات، بعدد تدهور حالتها الصحية عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتم دفن الجثمان بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، وتعقيم سيارة الإسعاف قبل إخراج النعش منها.







