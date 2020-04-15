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محافظات

محافظ الغربية: إزالة 52 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:17 م
صدى البلد
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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الحملات المكثفة التى تشنها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء فى جميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع مديرية امن الغربية.

 اكد محافظ الغربية، أن حصيلة الحملات اليوم بلغت 52 حالة تعد علي أراضي زراعية وأملاك الدولة ، حيث تم إزالة 20 مخالفة بناء على مساحة 2733م٢، وإزالة 24 حالة تعد على أراضى زراعية بمساحة فدان و 4 قيراط و 6 سهم، كما تم إزالة 8 حالات تعد على أراضى أملاك الدولة (جهات الولاية) بمساحة 719م٢.

شدد المحافظ على التصدى بحسم وازالة كل بناء مخالف للقانون، قائلا :  "كل مشتري يرغب في شراء أي وحدة سكنية يجب عليه التأكد من صدور ترخيص لها من الادارة الهندسية المختصة" ، وناشد المواطنين بالإبلاغ الفوري عن اى مخالفات مباني عبر الأرقام المخصصة ( غرفة العمليات علي الخط الأرضي 3341233 ، وخدمة الواتس آب ( 01277073412 أو 01140569913 )

وقال الدكتور طارق رحمي ، إن حملات الإزالة مستمرة على مدار اليوم بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع مديرية الأمن ، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بالقضاء علي كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية .
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