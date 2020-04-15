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أخبار العالم

اللواء المسماري: ليبيا تخوض حربًا كاملة ضد تركيا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:46 م
المسماري
المسماري
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قسم الخارجي

صرح  المتحدث الرسمى باسم الجيش الوطني الليبى، اللواء أحمد المسمارى، كاشفًا تفاصيل عن جهود البلاد في مواجهة الجماعات الإرهابية.


قال المسماري أن تنظيم القاعدة وداعش والهاربين من بنغازى من "أنصار الشريعة"  شاركوا فى هجوم على صبراته، مشيرا إلى أن الميليشيات اختطفت عائلات بكاملها واقتادتها إلى مدينة الزاوية بقوة السلاح.


أضاف المتحدث باسم الجيش الليبى، إن الجيش يخوض حربا ضد الجيش التركى بكامل قوته البرية والبحرية والجوية والإلكترونية، نقلا عن شبكة سكاى نيوز.


كان اللواء أحمد المسمارى، المتحدث الرسمى باسم الجيش الليبي، أكد أن مطارات تركيا مازالت تضخ المرتزقة إلى مطارات مصراتة وطرابلس يوميًا لدعم التنظيمات الإرهابية، لافتا إلى أن الطائرات التركية المسيرة مازالت تستهدف قوافل الإمدادات الطبية والغذائية فى ليبيا.


ولفت  المسماري إلى  أن هناك أسلحة تدخل إلى ميليشيا طرابلس بالرغم من قرار مجلس الأمن بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، حيث تواصل تركيا دعمها للتنظيمات والميلشيات الإرهابية فى طرابلس.

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