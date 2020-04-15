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رياضة

الأهلى هيدفع الثمن.. خالد جلال: رحيل كهربا عن الزمالك غير قانوني.. فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:23 م
كهربا
كهربا
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حسن العمدة
قال خالد جلال، المدير الفني لفريق نادي مصر حاليا ومدرب الزمالك سابقا، إن رحيل محمود عبد المنعم كهربا عن الزمالك وتوقيعه للنادي الأهلي، غير قانوني. 

وأكد خالد جلال في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "كهربا سيدفع ثمن انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي وسيتك تغريمه ماليا"

وتابع: "غير موافق على الطريقة التي سلكها كهربا للانتقال إلى صفوف النادي الأهلي واعتقد أن الفترة المقبلة سيتم تغريمه من قبل فيفا".

بدأ الاتحاد الدولى لكرة القدم " فيفا " فى التحقيق فى الشكوى الرسمية التى تلقاها من قبل نادي الزمالك ضد محمود كهربا لاعب النادي الأهلي الحالي .

وتقدم الزمالك بشكوى رسمية ضد كهربا واتهم الزمالك لاعب الأهلى الحالى بالهروب من القلعة البيضاء والانتقال إلى الدوري البرتغالى رغم تعاقده الرسمي مع القلعة البيضاء.

واتهم الزمالك أيضا فى شكواه للفيفا الأهلي بتحريض كهربا للسفر إلى الدوري البرتغالى تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية .

وحدد الفيفا أوائل شهر أبريل المقبل كحد أقصى أمام اللاعب محمود كهربا للرد على شكوى الزمالك ضده من أجل اتخاذ قرار رسمى فى هذا الملف .
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