الزمالك شم نفسه.. رد قوي من إبراهيم فايق على تقليص الأجانب في الدوري.. فيديو

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن رأيه بشأن تقليص اللاعبين الأجانب داخل الدوري المصري.





وقال فايق عبر برنامجه "جمهور التالتة" إن قرار تقليص الأجانب كان صحيحا، لآننا نعاني في مركز الهجوم مع منتخب مصر.





وتابع: الفرق الكبيرة داخل الدوري المصري، مثل الإسماعيلي والزمالك والاهلي يعتمدون علي رأس حربة "أجنبي" .





وشدد فايق على أن الزمالك " شم نفسه " بعد تألق مصطفى محمد فى الفرق التي أعار لها فى السنوات الماضية وظهور وقوي للغاية مع فريق الزمالك هذا الموسم وساهم فى تتويج الفارس الابيض ببطولتي السوبر المصري والافريقي والتأهل علي حساب الترجي الي دور نصف نهائي افريقيا.





وواصل، ان الفرق الكبرى فى السنوات الماضية يتعاقدون مع مهاجم اجنبي، ولذلك ظهرت أزمة كبيرة فى مركز رأس الحربة لمنتخب مصر.



