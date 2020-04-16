بعد 15 عاما.. رصاصة طائشة احتفالا بخروج أردني من السجن تنهي حياته ..شاهد

فجعت أسرة أردنية بمقتل والدها جراء إصابته برصاصة أطلقت عليه عن طريق الخطأ من أحد أقاربه.









ويدعى الرجل الذى لقى حتفه بحسب جيرانه بالمنطقة التى يقطنها "ساري الوردات"، قُتل نتيجة إصابته برصاصة طائشة بعدما كان قريبه يطلق أعيرة نارية احتفالا بخروجه من السجن.









فيما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو يوثق لحظة انطلاق الرصاصة التي أردت الوردات قتيلا.









وأوضح شهود عيان على الواقعة، أن "الوردات" لقي حتفه فورا عقب إصابته برصاصة قرب رأسه، حيث كان قريبه أنهى إطلاق العيارات النارية، واعتقد أن سلاحه فارغ من الرصاص، ليتفاجأ بوجود رصاصة انطلقت باتجاه "الوردات" الذي سقط مغشيا عليه ثم توفي.











