AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

بعد 15 عاما.. رصاصة طائشة احتفالا بخروج أردني من السجن تنهي حياته ..شاهد

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:38 ص
مقتل اردنى برصاصة
مقتل اردنى برصاصة طائشة
Advertisements
ميـــس رضــا
فجعت أسرة أردنية بمقتل والدها جراء إصابته برصاصة أطلقت عليه عن طريق الخطأ من أحد أقاربه.


ويدعى الرجل الذى لقى حتفه بحسب جيرانه بالمنطقة التى يقطنها "ساري الوردات"، قُتل نتيجة إصابته برصاصة طائشة بعدما كان قريبه يطلق أعيرة نارية احتفالا بخروجه من السجن. 


فيما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقطع فيديو يوثق لحظة انطلاق الرصاصة التي أردت الوردات قتيلا.


وأوضح شهود عيان على الواقعة، أن "الوردات" لقي حتفه فورا عقب إصابته برصاصة قرب رأسه، حيث كان قريبه أنهى إطلاق العيارات النارية، واعتقد أن سلاحه فارغ من الرصاص، ليتفاجأ بوجود رصاصة انطلقت باتجاه "الوردات" الذي سقط مغشيا عليه ثم توفي.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خدها في قلبه.. عبدالله ذهب للاحتفال بزفاف صديق عمره فمات بـ رصاصة طائشة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

في شم النسيم .. هاني الناظر يقدم 8 نصائح للوقاية من فيروس كورونا

فيفي عبده تنعي الفنان أحمد دياب.. شاهد

مريم عامر منيب تعيد الذكريات بصورة تجمعها بوالدها.. شاهد

تعرف على موعد صرف المرحلة الثانية من منحة الـ 500 جنيه لـ العمالة غير المنتظمة

شاهد.. مسعفان يسقطان مغشيًا عليهما أثناء نقل حالات اشتباه بـ كورونا فى المحلة

أحمد موسى يناقش مقال نيوتن ويعنف كاتبه على الهواء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزنك والسيلينيوم.. عناصر غذائية لزيادة مناعة الجسم ضد فيروس كورونا

بتسريحة شعر غريبة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث جلسة تصوير

بعد إصابته بـ كورونا.. مذيع يكشف إحباطه من عمله ويهاجم الإعلام وترامب