رئيس اتحاد اليد: كأس العالم ستقام في موعدها يناير 2021 بمصر

كشف هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، عن حقيقة تأجيل بطولة كأس العالم في مصر يناير 2021، مؤكدا أن البطولة ستقام في موعدها، ولن يتم تأجيلها حتى الآن.









وأضاف هشام نصر، في تصريحات تليفزيونية، أن العالم يشهد أحداثا جديدة كل يوم؛ نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد في العالم كله، موضحا أنه في حال استمر الوضع كما هو عليه فلا أحد يدري شيئا عن مصير البطولة.









وتابع هشام نصر أن الاستعدادات تسير بشكل رائع وجيد، حيث تم بناء 95% من الصالة المغطاة في العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم الانتهاء من 75% من الصالة المغطاة في مدينة 6 أكتوبر.









وأكمل هشام نصر أن تم إرجاء التعديلات على الصالة المغطاة في استاد القاهرة.



