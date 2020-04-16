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تكنولوجيا

اشترِ آيفون 7 بلس بـ 4000 جنيه فقط.. السر من هنا

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:15 ص
آيفون 7 بلس
آيفون 7 بلس
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كريم جمال
إذا كنتَ من عشاق النسخة الكلاسيكية من هاتف آيفون الذكي والأشهر فى العالم، فهذا العرض مخصص لك، حيث يمكنك شراء نسخة من هاتف آيفون 7 بلس بسعر مخفض للغاية، من خلال أحد العروض المقدمة من منصة إيباي الشهيرة، مقابل 4000 جنيه فقط. 


وبحسب موقع "فون آرينا" التقني، فإنه يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت، باللون الوردي مقابل 251 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 4000 جنيه.

ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصات مختلفة للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة من الهاتف الشهير لـ آبل ، والذى تم إصداره فى عام 2016.

ويقدم iPhone 7 plus أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 3 جيجابايت، مع بطارية سعة 2900 ميللى أمبير.

كما أن iPhone 7 plus يقدم كاميرا مزدوجة أساسية بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، و متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء و الأتربة.

ويمكنك شراء الهاتف نسخة 32 جيجابايت باللون الوردي عبر هذا الرابط.
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