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توك شو

هند النعساني تحذر من جلوس الأطفال أمام التلفزيون لمدة طويلة

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:02 ص
الإعلامية هند النعسانى
الإعلامية هند النعسانى
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هاجر إبراهيم

قالت الإعلامية هند النعسانى، إن الأطفال هم الزرع الخاص بالحياة، مشيرة إلى أنه كلما رويناهم بعادات المجتمع وتقاليد الحسنة كلما  حصدنا فى النهاية زرعة صالحة.


وأضافت خلال برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد" ، أنه بسبب الحالة التى يمر بها العالم كله والإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة بعدم ذهاب الأطفال إلى المدارس وإلتزامهم بالمنزل، موضحة أنه يجب أن يتم استغلال ذلك الوقت لهم وعدم تركهم فريسة لأشياء كثيرة سيئة.


وأشارت إلى أن الإنترنت بكل أشكاله والتيك توك هم أحد تلك الأشياء السيئة التى يجب أن يبتعد الأطفال عنها، لافتة إلى أن المشكلة تتلخص فى أنهم يعتبرونها ملاذهم الوحيد.


وأكدت أن الأطفال الذين يجلسون أمام التليفزيون طوال الوقت من الممكن أن يحدث لهم العديد من المشاكل، حيث أوضحت دراسة بريطانية حديثة وضحت أن مشاهدته لفترات طويلة هى ضارة جدا للصحة النفسية والجسدية.


وتابعت أن مشاهدة التلفاز يؤثر على ذاكرة الأطفال ويضاعفها وتشكل خطر كبير على النطق، مضيفة إلى أن هناك بعض الأمهات تكون مرهقة من أعمال بالمنزل فتلجأ للطريق الأسهل وترك أبنها أمام التلفاز والإنترنت لفترة طويلة حيث يؤدي ذلك لمشاكل نفسية خطيرة تبدأ بابتعاده عن الأصدقاء والأسرة والشعور بالقلق والأرق و نوبات اكتئاب.
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