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فن

كلمات أغنية تتر مسلسل سلطانة المعز لـ نوال الزغبي

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:44 ص
نوال الزغبي وغادة
نوال الزغبي وغادة عبد الرازق
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شروق ابراهيم
كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن كلمات من أغنيتها الجديدة "اتحاربت"، تتر مسلسل سلطانة المعز، للفنانة غادة عبد الرازق والتي تنافس من خلاله في الموسم الرمضاني.

وغردت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "الحياة مليانة ظلمة وناس كتير مزيفة.. سلطانة المعز". 

وتعد هذه المرة الأولى التي تقوم بها نوال الزغبي بغناء تتر مسلسل لغادة عبد الرازق، التي شارك في غناء تترات اعمالها الدرامية على مدار السنوات الماضية إليسا، أصالة، شيرين، أنغام، سميرة سعيد، جنات ونانسي عجرم.

"سلطانة المعز"، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي الغيطي، محمد حاتم، انتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

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