إزالة 5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة غرب الأقصر.. صور

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، برئاسة العميد علاء عبد الجابر، ونائبه مصطفى جبريل ، من إزالة عدد 5 حالات تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بإجمالى 525 مترا، وذلك بمنطقة السيول بالقرنة.





وأشار رئيس مركز القرنة، إلى أنه منذ 25 مارس الماضى حتى اليوم، تم إزالة 63 حالة تعد بينهم 33 حالة تعد على أراضى زراعية، و30 حالة تعدى بالبناء المخالف.





يأتى ذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.





وفى سياق متصل، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة، أعمال النظافة وتم رفع 45 طن مخلفات صلبة، و18 طن مخلفات ناتج تطهير الترع بقرية الضبعية.