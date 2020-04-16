بالأبيض المميز.. يارا تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

نشرت الفنانة يارا صورة جديدة لها من السيارة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام.









وظهرت يارا بإطلالة جذابة، مرتدية "توب" باللون الأبيض، مع بنطال جينز، ونسقت معه كارديجان باللون الابيض المميز.









وانتعلت يارا حذاء أبيض لاستكمال اطلالتها الجذابة التي خطفت الانظار.









ووضعت يارا اللمسات الجمالية المعتمدة على الألوان الوردية في الشفاة والعين، مع لمسات البلاشر.









وتركت شعرها البني منسدلا بطريقة جذابة، مع ارتداء الاكسسوارات اللافتة كبيرة الحجم في الرقبة.