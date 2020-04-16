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أخبار البلد

السكة الحديد: تشغيل 4 قطارات إضافية ومد مسير قطار وتعديل ميعاد قطارين بدءًا من اليوم

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:54 ص
قطار - صورة تعبيرية
قطار - صورة تعبيرية
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حمادة خطاب
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل قطارين مكيفين إضافيين بين القاهرة وأسيوط والعكس، وتشغيل قطارين مميزين إضافيين بين القاهرة وأسيوط وسوهاج والقاهرة بدءا من اليوم الخميس. 

كما أعلنت الهيئة، في بيان اليوم عن مد سير قطار 80 من سوهاج إلى نجع حمادي وذلك لخدمة ركاب الوجه القبلي، وتعديل ميعاد قطارين مميزين بين القاهرة وطنطا - والإسكندرية والقاهرة لخدمة ركاب الوجه البحري.

وذكرت الهيئة أن إجمالي عدد القطارات التى تعمل على جميع خطوط الهيئة بلغ خلال الفترة الحالية 707 قطارات، وذلك بناء على توجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتشغيل بعض القطارات الإضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري للحد من ازدحام بعض القطارات في أوقات الذروة خلال فترة حظر التجول، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد بالتوازي مع خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وبمناسبة عيد القيامة المجيد. 

جدير بالذكر أن السكة الحديد تقدم هذه الخدمات خلال 14 ساعة فقط باليوم الواحد وذلك من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة مساءً.
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