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محافظات

دوريات أمنية لمنع التجمعات واستمرار غلق الحدائق في القليوبية

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:29 م
غلق الحدائق في القليوبية
غلق الحدائق في القليوبية
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إبراهيم الهوارى

أكد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري بغرض استمرار إغلاق حدائق القناطر والمتنزهات والمتاحف التابعة لها خلال فترة أعياد الربيع، لمنع جميع أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين. 


وأشار المحافظ في بيان، الخميس، إلى تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة ووقف الرحلات النيلية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة.

وذكر المحافظ أنه تم رفع حالة الاستنفار الأمنى ونشر دوريات ثابتة ومتحركة وأفراد أمن سريين بجميع المدن وأماكن المتنزهات وعلى كورنيش النيل لمنع أي تجمعات خلال فترة أعياد الربيع.

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