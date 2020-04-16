وزارة الاتصالات تطلق منصة تعليمية لتنمية المهارات الرقمية الأساسية

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منصة للتعلم عن بُعد تستهدف فئات المجتمع المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، تهدف إلى نشر الثقافة الرقمية بشكل آمن وفعّال، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ICDL العربية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعليم عن بُعد والتعّلُم الرقمي هو توجه نستثمر فيه ونروج له ونتبناه، مضيفًا أن الوزارة تتيح فرصا للتدريب والتمكين الرقمي للمواطنين لاكتساب الخبرات والمهارات التكنولوجية المختلفة، كما نوفر فرصا متميزة للتعلم وتنمية فكر العمل المستقل، ودعا السيد الوزير كل المواطنين إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها الدولة لنشر الثقافة الرقمية والتعلم عن بُعد باستخدام المنصات الرقمية لاكتساب مهارات جديدة والتعلم المستمر.
الجدير بالذكر أن برامج المنصة تهدف إلى تمكين المواطنين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتصفحي الإنترنت من الاستخدام الآمن للإنترنت، ومواجهة صور التنمر الإلكتروني المتعددة، وتعلم استخدام محركات البحث بكفاءة وفاعلية. وتوفر الوزارة هذه البرامج للمواطنين مجانًا من خلال حزم للمواد العلمية التفاعلية؛ حيث يمكن للمتدرب أن يحصل على شهادة دولية معتمدة من مؤسسة ICDL العالمية فور اجتيازه الاختبارات المؤهلة لذلك.