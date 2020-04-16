وزارة الاتصالات تطلق منصة تعليمية لتنمية المهارات الرقمية الأساسية

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منصة للتعلم عن بُعد تستهدف فئات المجتمع المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية، تهدف إلى نشر الثقافة الرقمية بشكل آمن وفعّال، وذلك بالتعاون مع مؤسسة ICDL العربية.





وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعليم عن بُعد والتعّلُم الرقمي هو توجه نستثمر فيه ونروج له ونتبناه، مضيفًا أن الوزارة تتيح فرصا للتدريب والتمكين الرقمي للمواطنين لاكتساب الخبرات والمهارات التكنولوجية المختلفة، كما نوفر فرصا متميزة للتعلم وتنمية فكر العمل المستقل، ودعا السيد الوزير كل المواطنين إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها الدولة لنشر الثقافة الرقمية والتعلم عن بُعد باستخدام المنصات الرقمية لاكتساب مهارات جديدة والتعلم المستمر.



