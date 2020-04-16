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أخبار البلد

مثال التحرك المبكر وحسن القيادة.. الأمين العام للأمم المتحدة يشيد بإجراءات الحكومة المصرية في مواجهة كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:00 م
الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جويتريش
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محمد وديع
أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل السيطرة على انتشار جائحة كوفيد-19 القاتلة، والتخفيف من تبعاتها الاجتماعية والاقتصادية.

وخلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع المجموعة الأفريقية أمس، الأربعاء، أثنى المسئول الأممي الأعلى على الإجراءات التي أقبلت عليها حكومة مصر، معتبرا أنها تُعد مثالا على القيادة والتحرك المبكرين من أجل كبح انتشار "كوفيد-19" والسيطرة عليه؛ وإعداد الشعب والاقتصاد ضد تبعاته.

وأشار جوتيريش إلى أن الإجراءات التي اتخذتها مصر شملت إلى جانب إجراءات أخرى، خفض الضرائب على الصناعات وتأجيل الضرائب على الأراضي الزراعية، كما قامت (مصر) بتوسيع شبكتها لبرنامج الأمان الاجتماعي.

وأعرب الأمين العام في كلمته للمجموعة الأفريقية عن تضامنه الكامل مع شعوب القارة الأفريقية وحكوماتها في المعركة ضد جائحة كوفيد.

وقال إن "الأزمة ذات تبعات واسعة النطاق، والأمم المتحدة والبلدان الأفريقية يعملون يدا بيد في مواجهة الكثير من التحديات والمخاوف في هذا التوقيت".

وأضاف جوتيريش أن الممثلين المقيمين والأفرقة القطرية للأمم المتحدة تعمل في أنحاء القارة مع المانحين الثنائيين، والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص من أجل تعزيز التمويل للبلدان لمكافحة الجائحة.

كذلك تدعم منظمة الصحة العالمية الحكومات بإجراءات الرصد المبكر، وأشار جوتيريش إلى أنه في حين كان هناك اثنان فقط من البلدان يستطيعان إجراء اختبارات الكشف عن كوفيد-19 في بداية الأزمة، فقد أصبح ذلك في متناول 47 بلدا أفريقيا الآن.

وتوفر منظمة الصحة العالمية فضلا عن ذلك الدعم عن بعد للسلطات الصحية الوطنية حول استخدام البيانات ومساعدة السلطات المحلية لضمان أن يكون الجمهور على دراية كاملة.

بدورها، تعمل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا عن كثب مع البلدان الأفريقية في مجالات أساسية، من إطلاع مجلس السلم والأمن الأفريقي حول تبعات كوفيد-19 والمساعدة في تطوير خطط للجهوزية الغذائية، إلى مطالبة المجتمع الدولي، إلى جانب وزراء المالية الأفارقة، بحزمة لتخفيف عبء الديون.

وقال المسئول الأممي الأرفع: "بإمكاننا فقط هزيمة كوفيد-19 من خلال اتباع نهج شامل، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الإنمائية الأوسع، وليس التحديات الصحية فحسب".
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