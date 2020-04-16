سمية الخشاب تنشر صورة لها وتدعو جمهورها للتفاؤل.. شاهد

حرصت الفنانة سمية الخشاب على إرسال رسالة إلى جمهورها بها نوع من التفاؤل لمواجهة الأزمة الراهنة التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.





أحلى مسا عليكم حبايب قلبي الفرافيش.. تفاءلوا وخليكم إيجابيين". نشرت سمية الخشاب صورة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "





يذكر أن الفنانة شريهان ردت على الفيديو التى ظهرت فيه الفنانة سمية الخشاب وهى تقلدها في تتر فوازير "حاجات ومحتاجات".





ووجهت شريهان رسالة إلى سمية عبر خاصية ستوري على حسابها بـ"إنستجرام" وكتبت: "أنتي جميلة"، ثم عادت وشكرتها على الفيديو.





كانت هنأت الفنانة سمية الخشاب الفنانة اللبنانية إليسا على أغنيتها الجديدة "هنغنى كمان وكمان" من خلال تغريدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر".



