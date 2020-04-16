بين الجرأة والأناقة.. 10 إطلالات تبرز جمال داليا البحيري

تتصدر داليا البحيري التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ودائما ما تتمتع بأجمل وأرق الإطلالات وتختار ما يناسبها من ألوان ودرجات.
وتعتمد داليا البحيري على ميكب بالألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية، وتبرز جمال وجنتيها بالبلاشر، وتختار درجات روج مناسبة لإطلالتها.
ولا تتكلف داليا البحيري في اقتناء الإكسسورات وتكتفي بما يناسب إطلالتها ومع يتناسب مع ملابسها، وتنوع في ملابسها بين الكاجول والسهرة.
ودائما ما تشارك جمهورها إطلالتها المنزل وخارجه، واليكم مجموعة من الصور تبرز جمال داليا البحيري..........
وتعتمد داليا البحيري على ميكب بالألوان الترابية الملائمة لبشرتها البرونزية، وتبرز جمال وجنتيها بالبلاشر، وتختار درجات روج مناسبة لإطلالتها.
ولا تتكلف داليا البحيري في اقتناء الإكسسورات وتكتفي بما يناسب إطلالتها ومع يتناسب مع ملابسها، وتنوع في ملابسها بين الكاجول والسهرة.
ودائما ما تشارك جمهورها إطلالتها المنزل وخارجه، واليكم مجموعة من الصور تبرز جمال داليا البحيري..........