أسعار اللحوم قبل بدء شهر رمضان الكريم وعملية الشراء ازدادت بنسبة فاقت كل التوقعات..فيديو

تزداد نسبة الشراء في كل عام قبل بدء شهر رمضان المبارك خصوصا للحوم للاستعداد الجيد للشهر المبارك ولكن بسبب فيروس كورونا قد يختلف كل شئ سواء اسعار أو اقبال المواطنين علي الشراء.





ورصدت عدسة صدى البلد استعدادت المواطنين للشهر المبارك.





حيث قال الحاج محمد صاحب أحد المحلات التجارية لبيع اللحوم بالسيدة الزينب أن الأسعار تتراوح من 130 حتى 180 جنيها،اما النسبة الشرائية للمواطنين فقد فاقت كل التوقعات حتى وصل الأمر لعدم الملاحقة علي البيع بسبب تكدس المواطنين.









موضحا ان تطبيق كل معايير النظافة والصحة للوقاية من فيروس كورونا شاق جدا في ظل هذا التكدس من المواطنين ، وتابع قائلا: بطلب من كل المواطنين ميعملوش تكدس ، اللحمة الموجودة تكفي حتى 6 شهور فلا داعي للتكدسات حتى لا ينتشر الفيروس.