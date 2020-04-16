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رياضة

والده يحسم الجدل: نيمار لن يرحل عن باريس سان جيرمان

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:32 م
نيمار
نيمار
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محمد السعيد
أكد والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أن نجله لا يفكر في مغادرة فريقه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير إسبانية اشارات خلال الأسابيع الماضية، إلى رغبة إدارة برشلونة في الحصول على خدمات نميار، خلال الصيف المقبل، بعدما فلشت في ضمه الشتاء الماضي.

وقال والد نيمار في بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام:" نيمار لا يفكر في مغادرة باريس سان جيرمان".

وأضاف:" نيمار هو من يحدد مستقبله، نحن نعمل فقط على اختيار أفضل عرض له، ووضعه في أفضل الأجواء التي تساعده على التألق مع الفريق الذي يحدده".

وانتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، قادما من برشلونة، بعدما قام النادي الباريسي الموقع في عقده، والمقدر بـ 222 مليون يورو.

وشارك نيمار مع باريس سان جيرمان في 15 مباراة في مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم، سجل خلالهما 13 هدفا، وصنع 6 آخرين.


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