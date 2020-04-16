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فن

الساحر والنحات على أبو ظبي في رمضان

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:32 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تعرض مجموعة قنوات أبو ظبي الفضائية في رمضان القادم عملين دراميين ينتميان للدراما الضخمة من إنتاج شركتي  I see media - إياد الخزوز--وجولدن لاين- نايف وديالا الأحمر-  اللتين اعتادتا تقديم الأعمال الكبيرة والناجحة والتي تؤكد ريادتهما العربية وحضورهما القوي ب١٢ عمل متنوع يعرض ١٠ منهم على منصة جوي والباقي على ابو ظبي. 

أولهما مسلسل الساحر بطولة النجمين عابد الفهد وستيفاني صليبا وتأليف سلام كسيري وهو من قسمين إخرج أولهم محمد لطفي والثاني عامر الفهد  ويدخل العمل عالم التنمية البشرية  ونجوم السوشيال ميديا والدجل في إطار درامي مشوق.

ثاني هذه الأعمال بعنوان النحات وهو من تأليف بثينة عوض وإخراج التونسي مجدي سميري وبطولة باسل خياط وأمل بوشوشة وليا بوشوشة وندى أبو فرحات وتدور أحداثه حول قرار   يمان أن ينتقل إلى بيت عائلته  حيث يقيم هناك لدراسة النحت في إحدى الجامعات، ولكن والدته ترفض الفكرة خاصة أن المنزل لم ينتقل إليه أحد منذ وفاة والده، ويسطير عليها الفزع والخوف من فتح باب أغلق منذ سنوات.
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