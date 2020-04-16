رسائل المصريين للجيش الأبيض وأبطال الداخلية.. فيديو

نجحت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، فى القضاء على جميع العناصر الإرهابية، بمنطقة الأميرية ، والتى بادرت بإطلاق النيران مع القوات، واستشهد المقدم محمد فوزي الحوفي، أحد أبطال الأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية أثناء عملية تنفيذ مهاجمة الوكر الإرهابي، وأصيب ضابط آخر و 2 أفراد شرطة ، بالإضافة إلي التضحيات المستمرة للأطباء في مواجهة فيروس كورونا





وجهت عدسة صدى البلد سؤالا للمواطنين بعنوان " وجه ورسائل الأطباء والشرطة.





حيث قال حسين إن تضحيات الشرطة مستمرة وأن معركة الأميرية كانت صعبة للغاية بسبب وجودها في منطقة سكنية





بينما وجه رسالة للأطباء قائلا : احنا عايشين دلوقتي بسبب تضحياتكم اللي ملهاش نهاية شكرا لكل شيء و نتمنى نفوق من هذا الكابوس في أسرع وقت.





و قال طارق إن الإرهابيين ليس لهم دين حيث انهم عملوا على الاختباء داخل منطقة سكنية من أجل إجبار الشرطة على تركهم ولكن الشرطة أدارت المعركة بكل بسالة ورحمة الله على الشهيد محمد الحوفي.





و تابع قائلا الأطباء هم من تصدروا المشهد في لمح البصر وأن وضعهم الحالي هو الطبيعي مع احترامي للفنانين ولاعبي كرة القدم فالأطباء هم من يحمونا يوميا و هم النجوم الحقيقيين.