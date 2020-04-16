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تعليم

عميد صيدلة جامعة مصر: رفع المناهج على المنصة الإلكترونية

الخميس 16/أبريل/2020 - 03:37 م
الدكتور عبدالمحسن
الدكتور عبدالمحسن إسماعيل
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كريم ناصر
قال الدكتور عبدالمحسن إسماعيل عميد كلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة منذ الإعلان عن أزمة كورونا وبتوجيهات مباشرة من قبل رئيس مجلس أمناء الجامعة خالد الطوخي، والدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، وضعت إستراتيجية للمساهمة في إيجاد حلول لمجابهة المرض والوصول إلى طلاب الكلية بمناهجهم.

ويأتي ذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإشراف الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، والدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس أمناء الجامعة.

وعن تواصل كلية الصيدلة مع طلابها، أوضح العميد، أنه تم رفع جميع المقررات الدراسية على منصة التعليم الإلكتروني بالجامعة، مشيدا بتفاعل طلاب الكلية مع المنصة حيث وصف تواصل الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس على المنصة بالممتاز.

وأعلن عن مشاركة عدد من أساتذة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في الأبحاث التي تتعلق بفيروس كورونا مع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وأكاديمية البحث العلمي بوزارة التعليم العالي.

وأوضح عميد كلية الصيدلة، أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تنفذها الدولة المصرية حاليا لمجابهة المرض، سواء من خلال وضع بروتوكولات علاجية، أو المشاركة في عمل أبحاث لتصنيع أجهزة تنفس صناعي مطابقة للمواصفات العالمية. وتوفر جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، كافة الأساليب الحديثة لانتظام العملية الدراسية طوال مدة تعليق الدراسة في مصر، حفاظًا على مستقبل الطلاب من خلال إتاحة طرق التعليم الإلكتروني - أون لاين، لجميع الطلاب.

وتمتلك جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بنية تحتية تكنولوجية متطورة، وتواكب أحدث النظم التعليمية، وهو ما يساهم في انتظام الدراسة بها بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة عالية. وتهيب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بجميع المواطنين وطلابها الإلتزام بالتعليمات والإرشادات الوقائية والإبتعاد عن التجمعات والحفاظ على النظافة الشخصية، حتى تمر أزمة انتشار فيروس كورونا على مصر بسلام.
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