هنتعشى إيه النهاردة.. أصابع السمك المقلى اللذيذة مع البطاطس المقرمشة

تحتار العديد من السيدات في اختيار وجبة لذيذة وصحية للغداء، كما تحتوى على جميع العناصر المفيدة والمفضلة للأطفال، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل السمك المقلى مع البطاطس المقرمشة.





المقادير لعمل السمك المقلى المقرمش

نصف كيلو سمك فيليه

2 حبة بطاطس مسلوق

1 بيضة

نصف كوب عصير ليمون

1 معلقة كبيرة نشا

1 معلقة صغيرة بيكينج باودر

2 معلقة صغيرة ثوم مفروم

2 معلقة صغيرة

بهارات سمك

ملح

كمون

فلفل أسود

بقسماط للتغطية

زيت للقلي





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خطوات التحضير

يوضع السمك في بولة، ويضاف إليه الثوم وعصير الليمون، ويخلط جيدًا.

يتبل السمك بالملح والكمون والفلفل الاسود والبهارات، ويخلط مرة أخرى.

يترك السمك في التتبيلة لمدة نصف ساعة.

يوضع السمك في المفرمة، ويفرم جيدًا.

يضاف إليه البطاطس والبيض والنشا والبيكينج باودر، ويفرم مرة أخرى.

تخلط جميع المكونات حتى تتجانس، ثم توضع بين ورقتين زبدة أو نايلون استريتش.

يفرد الخليط بالنشابة، ثم يقطع أصابع متساوية.

يغمس في البقسماط حتى يغطيه تمامًا.

يرص في صينية، ويوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

يوضع الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.

تقلى أصابع السمك في الزيت، وتقلب على الجانبين حتى تكتسب اللون الذهبي.

ترفع على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.

ترص في الطبق، وتقدم مع البطاطس المحمر وأرز السمك.



