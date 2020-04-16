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أخبار العالم

السلطات السعودية تطيح بأشخاص زوّروا تصاريح لخرق حظر التجول

الخميس 16/أبريل/2020 - 04:13 م
السلطات السعودية
السلطات السعودية
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ميـــس رضــا
أطاحت السلطات السعودية بعدد من الأشخاص قاموا بتزوير تصاريح تنقل أثناء فترة منع التجوال، وفق ما أورده الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على تويتر اليوم الخميس.


وظهرت إحدى دوريات الشرطة في مقطع فيديو خلال إلقائها القبض على عدد من الأشخاص في ساعات الليل، التي يفرض فيها حظر تجول بالمملكة، كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كما أظهر المقطع عددا من تصاريح التنقل المزورة التي تم ضبطها بحوزتهم.


أعلن المتحدث الرسمي، محمد العبد العالي الخميس، تسجيل 59 حالة تعافٍ جديدة من المرض، ليصل الرقم الإجمالي لعدد المتعافين إلى 990 حالة، فيما سجلت المملكة 518 إصابة جديدة ⁧بكوفيد 19.


وأشار المتحدث إلى أن عدد الوفيات وصل إلى 83 حالة بعد تسجيل 4 وفيات لغير سعوديين في البلاد، بسبب الوباء، كانوا يعانون مشاكل صحية.

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