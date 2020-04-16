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ديني

في ظل كورونا ... هل يجوز الاعتكاف في غرفة بالمنزل

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:35 م
في ظل كورونا ...
في ظل كورونا ... هل يجوز الاعتكاف في غرفة بالمنزل
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محمود ضاحي
"هل يمكن الاعتكاف فى المنزل بسبب غلق المساجد.. سؤال ورد للشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الاعتكاف بالنسبة للمرأة فى منزلها فهو جائز وهو المرجو الاعتكاف فى مصلاها بالمنزل مثل حجرة بمفردها أى تعتكف على ذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن فى هذه الغرفة

 وأوضح أن الرجل الذى كان يحرص على الاعتكاف فى رمضان وكان ينوى الاعتكاف هذا العام سيحصل على نفس الثواب الذى كان سيحصل عليه إذا كانت المساجد مفتوحة، وكذلك الأمر لمن كان يواظب على الصلاة فى المسجد جماعة ومن اعتاد الاعتمار فى شهر رمضان سيحصل أيضا على الثواب.

أكد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاعتكاف مستحب شرعًا، فيجوز أن يعتكف المرء «لحظة» وهي أقل مدة أو شهرًا أو أكثر بشرط أن لا يضيع من يعول أو يفرِّط في واجباته الدينية أو الدنيوية.

وأضاف  في تصريح له، أنه ينبغي على المسلم أن ينوي الاعتكاف لحظة دخول وصيغة النية: «نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه»، فإذا انصرف من المسجد أثابه الله على المدة التي اعتكف فيها حتى ولو كانت «لحظة واحدة
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