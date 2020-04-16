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مدبولى يقدم التحية لرجال الداخلية.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:46 م
صدى البلد
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البهي عمرو
قدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزرء الشكر لرجال الداخلية على مجهودهم خلال الفترة الماضية وتصديهم للجماعات الإرهابية.

كما قدم مدبولى خلال المؤتمر الصحفى بخالص التعازى لـ الشهيد محمد فوزى الحوفى شهيد الأميرية.

يشار الى ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

يأتى ذلك في ضوء مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وفي إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.

وذلك بما يعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.

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