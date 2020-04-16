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رياضة

محمد فضل الله يطرح كتابا جديدا بعنوان "الرياضة 2050 من النجاح إلى العظمة"

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:20 م
صدى البلد
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يسري غازي

انتهى الدكتور محمد فضل الله مستشار اللواءح الرياضية من العدد الاول لسلسلة استشراف الرياضة وطرح كتابا تحت عنوان الرياضة ٢٠٥٠ من النجاح الى العظمة.

ويتناول الكتاب الرياضة ٢٠٥٠ فكرة التقدم الرياضى وما سوف يكون عليه المستقبل الرياضى خلال الثلاثون عاما القادمة.

من جانبه قال الدكتور محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لصدى البلد أن هذا الكتاب هو بمثابة المحاولة لوضع المستقبل الرياضى العالمى أمام القاريء فهو يمثل حالة من الشظف نستلهم منها آفاق المستقبل.

تابع .. تخيل المستقبل وتوقعه  هو الوسيلة الوحيدة التى سوف تدفعنا الى تصميم مقوماته  وتحديد مستهدفاته.

أضاف.. هذا الكتاب امتداد لسلسلة من الكتب تتناول بين مفردات سطور صفحاته توجها جديدا لفكرة رياضية تنفصل عن نظيرتها من الأفكار لكى تتكامل لتكون منظومة تكاملية  من الانتقال من النجاح الى العظمة فى المجال الرياضي.


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