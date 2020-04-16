العدل السعودية تطلق خدمة جديدة.. تعرف عليها

أطلقت وزارة العدل السعودية خدمة صرف الشيكات، والتي من خلالها يتم صرف الشيك وإيداعه في حساب المستفيد دون الحاجة إلى مراجعة محاكم ودوائر التنفيذ، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وحرصًا على سلامة المستفيدين ومن منطلق (كلنا مسؤول).





وأوضحت «العدل»، أن خطوات الاستفادة من الخدمة تتمثل في: وصول رسالة للمستفيد بعد صدور الشيك للتحقق من بيانات المستفيد عبر إرسال رسالة إلى الجوال المسجل في «أبشر»، وبعدها يقوم المستفيد بإدخال بعض البيانات اللازمة من خلال الرابط المرفق مع الرسالة، وهي: اسم البنك، رقم الحساب البنكي ثم تأكيده، رقم الهاتف، وصورة الحساب البنكي، ثم مراجعة بيانات المستفيد والتحقق منها، ثم الاعتماد واستكمال إجراءات صرف الشيك وإيداع المبلغ إلى الحساب البنكي المدخل دون مراجعة المحكمة.





وأشارت الوزارة، إلى أن الفئة المستهدفة من الخدمة تتمثل في طلاب التنفيذ (مواطن، مقيم، مدير شركة، مالك مؤسسة)، وستصل الخدمة للمستفيدين تدريجيًا.



