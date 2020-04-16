تعافي طفلة ووالدها من كورونا وخروجهما من مستشفى العزل.. والنجيلة تعلن أخبارا سارة

تماثلت 3 حالات جديدة للشفاء من فيروس كورونا بينهم سيدة فرنسية وطفلة مصرية ووالدها وتم خروجهم بالفعل من المستشفى بعد أن أظهرت التحاليل النهائية لهما سلبية فيروس كورونا.





وأكد مصدر طبي بمستشفى النجيلة المركزي تعافي وخروج اخر مريضه أجنبية لسيدة فرنسية بعد مدة وصلت لشهر في تلقي العلاج بالمستشفي .





وأضاف أن طفلة ٧ سنوات ووالدها ٤٤ عاما تماثلا للشفاء بعد أن أظهرت التحاليل سلبية فيروس كورونا .





وأوضح أن المستشفي لا يتبقي فيها سوي 14 مريضا مصريا، لافتا ان إجمالي المتعافين الذين خرجوا من المستشفي ٧٣ شخصا.





وأشار اننا نتمني أن نحتفل باخر مريض مصرى يخرج من مستشفيات العزل ومن مستشفيات مصر لينتهي هذا الكابوس.



