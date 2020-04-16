بإطلالة شبابية.. نادية الجندي تشعل السوشيال ميديا

نشرت الفنانة نادية الجندى صورة جيدة عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت الفنانة نادية الجندى بإطلالة شبابية وتألقت بملابس رياضية وهو ما جعل إطلالتها أنيقة واعتمدت من الناحية الجمالية على وضع المكياج الصاخب واحمر الشفاه باللون الأحمر.

وعلى جانب آخر، تستعد النجمة نانسي عجرم لتسجيل تتر مسلسل "سكر زيادة"، من بطولة النجمتين الكبيرتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، والأغنية من المقرر أن تحمل نفس اسم المسلسل، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم، ويتم تسجيلها الأسبوع المقبل.