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فن

بإطلالة شبابية.. نادية الجندي تشعل السوشيال ميديا

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:37 م
نادية الجندى
نادية الجندى
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محمد بدران

نشرت الفنانة نادية الجندى صورة جيدة عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت الفنانة نادية الجندى بإطلالة شبابية وتألقت بملابس رياضية وهو ما جعل إطلالتها أنيقة واعتمدت من الناحية الجمالية على وضع المكياج الصاخب واحمر الشفاه باللون الأحمر.

وعلى جانب آخر، تستعد النجمة نانسي عجرم لتسجيل تتر مسلسل "سكر زيادة"، من بطولة النجمتين الكبيرتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، والأغنية من المقرر أن تحمل نفس اسم المسلسل، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم، ويتم تسجيلها الأسبوع المقبل. 

ومسلسل "سكر زيادة" تدور أحداثه في إطار كوميدي وهو أقرب للسيت كوم ويشارك فى بطولته نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، روجينا، بيومى فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، وسليمان عيد.

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