الإمارات تسجل 460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة.





كما سجلت الإمارات 61 حالة شفاء، وإجراء أكثر من 25 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا.





وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات 5 آلاف و825 حالة، فضلا عن 35 وفاة.







ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" إنه تماشيا مع خطة وزارة الصحة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 25 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأضافت الوزارة أن ذلك ساهم في الكشف عن 460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة و جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وذكرت الوزارة أن 61 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد تم شفائها من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ليبلغ مجموع حالات الشفاء 1,095 حالة.





وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل مليونين و100 ألف إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات قد تخطى 141 ألف حالة وفاة.





وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 2,117,896 حالة حول العالم.





كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 141,899 حالة وفاة على مستوى العالم.





وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 535,218 شخصا.