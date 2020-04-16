AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الإمارات تسجل 460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:29 م
الإمارات تسجل ارتفاعا
الإمارات تسجل ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن تسجيل 460 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة.

كما سجلت الإمارات 61 حالة شفاء، وإجراء أكثر من 25 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات 5 آلاف و825 حالة، فضلا عن 35 وفاة.


ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" إنه تماشيا مع خطة وزارة الصحة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها أكثر من 25 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأضافت الوزارة أن ذلك ساهم في الكشف عن 460 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة و جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وذكرت الوزارة أن 61 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد تم شفائها من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ليبلغ مجموع حالات الشفاء 1,095 حالة.

وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل مليونين و100 ألف إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات قد تخطى 141 ألف حالة وفاة.

وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 2,117,896 حالة حول العالم.

كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 141,899 حالة وفاة على مستوى العالم.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 535,218 شخصا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اقتربت من المليون.. أحدث إحصائية لخريطة انتشار فيروس كورونا في العالم

شاهد.. الوفيات تقترب من 70 ألفًا.. أحدث إحصائية لـ فيروس كورونا عالميًا

75 ألف وفاة .. أحدث إحصائية لـ فيروس كورونا حول العالم

الوفيات تجاوزت 136 ألفا.. شاهد: أحدث حصيلة لانتشار فيروس كورونا في العالم

الرئيس الروسي يجري محادثات مع نظيره الصيني

العراق يسجل ارتفاعاً جديداً في عدد إصابات فيروس كورونا

ترشيحاتنا

العثور على 17 جثة لوفيات من فيروس كورونا داخل دار مسنين بـ أمريكا

تحرك برلمانى عاجل ضد مقالات نيوتن بشأن انفصال سيناء عن مصر

الجيش الليبي يسقط 50 طائرة تركية مسيرة لمرتزقة

بالأزرق والشابوه.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

توقعات جديدة بموعد إختفاء فيروس كورونا.. فيديو

الحكومة تكشف موقف السيارات الملاكي من السير يوم شم النسيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرد في رجلها.. إطلالة أنيقة لـ كارولين عزمي بـ عيد ميلادها

بالأزرق والشابوه.. يسرا تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

استغلي الحظر.. وصفة سحرية بمكون واحد لتطويل الشعر بنتائج مبهرة