الجيش الليبي يسقط 50 طائرة تركية مسيرة لمرتزقة

قال العميد خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إنه تم تنفيذ ضربات جوية على مجموعة من المليشيات الإرهابية منذ قليل.





وأضاف خالد المحجوب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه بعدما فشل تنظيم الإخوان في الاعتماد على المليشيات الإرهابية أصبح يعول بشكل غير مسبوق على جلب المرتزقة لمواجهة الجيش الليبي وفتح الخط الجوي وجلب مرتزقة أردوغان باعداد كبيرة . الإخوان





وتابع خالد المحجوب:" المرتزقة يتلقون دعما كبيرا من تركيا عن طريق الطائرات التركية المسيرة، واسقطنا اكثر من 50 طائرة تركية مسيرة".



