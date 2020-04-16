صدمة جديدة.. كورونا يحرم جماهير برشلونة من دخول كامب نو حتى 2021





وبعد تسببه في توقف مباريات الفريق في جميع المسابقات شأنه شأن جميع الأندية، جاء الدور ليحرم فيروس كورونا القاتل جماهير النادي الكتالوني من الدخول إلى قلعة البلوجرانا ملعب كامب نو.





وبحسب ما ذكرته إذاعة راديو كتالونيا المقربة من الفريق الإسباني، فإن جماهير الفريق لن تكون قادرة على الحضور إلى ملعب كامب نو لمدة طويلة تصل إلى فبراير 2021، حتى إذا تم استئناف النشاط الرياضي وخوض مباريات الدوري، خوفًا من عودة الفيروس ومهاجمته.





نادي برشلونة قد قرر تعليق النشاط في وقت سابق، قبل أن تعلن رابطة الليجا تأجيل البطولة منتصف شهر مارس الماضي، دون أن تظهر أي ملامح لموعد عودة النشاط.





وبدأ فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، قبل أن يتفشى في جميع دول العالم مخلفًا ورائه ما يزيد على مليوني إصابة، ووفاة قرابة الـ 144 ألف شخص آخرين.