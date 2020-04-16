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رياضة

رضا عبدالعال يحسم مصير ظهوره فى برنامج رامز جلال الجديد

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:13 م
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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عمرو الحلواني
حسم رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية الأسبق الجدل المثار حول ظهوره فى برنامج رامز جلال الجديد " رامز مجنون رسمي " المقرر إذاعته عبر قناة " mbc  مصر " فى رمضان 2020.

وأكد رضا عبدلعال فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد على عدم ظهوره مع رامز جلال خلال برنامجه المقبل .

وأضاف : " لن أظهر مع رامز جلال في برنامجه الجديد .. كفاية ما حدث معي فى العام الماضي " .

وأعلنت الصفحة الرسمية لـ قنوات ام بي سي  مصر، بفيس بوك عن البوستر الدعائي الأول لبرنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشتها في شهر رمضان المبارك، حيث يحمل اسم البرنامج رامز مجنون رسمي.

وظهر رامز جلال، على بوستر البرنامج، وفى يده صاعق كهربائي وفانوس رمضان، ويقف خلف هيكل عظمي.

ومن المنتظر أن يظهر رامز جلال خلال النصف الأول من الحلقة للضيف بشخصيته الحقيقية، ويوهمه أنه يتعرض لنفس المقالب معه وأنها غير مدبرة منه.

رامز جلال حاول أن يبعد الشك عن المشاهير، ويسرب أخبارا قبل فترة عن تصوير برنامجه الجديد فى جزر الفلبين.

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