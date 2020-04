حنرجع نضحك تاني.. سوسن بدر وشيرين رضا تشعلان السوشيال ميديا

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت سوسن بدر في الصورة برفقة النجمة شيرين رضا باطلالة بيضاء ومكياج جذاب نال إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.









وعلقت "We will smile again soon .. حنرجع نضحك تاني قريب انشاء الله ❤️"





جدير بالذكر أن شركة "سينرجى" تعاقدت مع سوسن بدر، بجانب شريف منير، كريم فهمى، إسلام جمال، سمر مرسى، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب في العمل الدرامي الرمضاني "ونحب تاني ليه".









مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمى وجارٍ اختيار باقي الفنانين المشاركين فى بطولة العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.









وتستعد سوسن بدر لتصوير دورها في فيلم "مش أنا" هو التعاون الأول بين تامر حسنى والمخرجة سارة وفيق، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، ومن إنتاج T H برودكشن وسينرجى فيلمز.









فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وحجاج عبدالعظيم، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق.