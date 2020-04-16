الحكومة: مينفعش نعين عسكري لكل مواطن في شم النسيم

طالب المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، المواطنين بتطبيق التباعد الاجتماعي حفاظًا على السلامة في المقام الأول، مؤكدًا أنه يجب على المواطنين مساعدة الحكومة في تنفيذ خططها لمواجهة أزمة كورونا.





وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" أن الحكومة اتخذت قرارات بإغلاق كامل المتنزهات والشواطئ والحدائق العامة يوم شم النسيم، والحكومة لا تستطيع إجبار المواطنين على منع الزيارات المنزلية لبعضهم البعض في البيوت.





وشدّد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحكومة اتخذت إجراءات استثنائية لمواجهة خطر فيروس كورونا ويجب على المواطنين الالتزام لعبور الأزمة بسلام، متابعا: "التزموا المنازل مش هينفع نعين عسكري شرطة لكل مواطن علشان يلتزم بالإجراءات الصحية يوم شم النسيم".





وأشار إلى أن المواطن صاحب القرار في هذه الجزئية ويساعد الحكومة في تنفيذ هيه الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل ولكن لابد أن يكون لديه وعي بخطورة الأزمة الحالية، مرددا "ده مش أخر يوم في شم النسيم نحتفل فيه في مصر وعلينا الالتزام هذه المرحلة".





وأوضح أن الحكومة اتخذت حظرًا جزئيًا مشددًا، لافتًا إلى أنه كان من الصعب غلق المترو خاصة أن شريحة كبيرة من المواطنين تستخدم المترو كوسيلة مواصلات، ويجب يكون هناك وعي عند المواطن.



