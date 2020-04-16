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توك شو

الحكومة: مينفعش نعين عسكري لكل مواطن في شم النسيم

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:15 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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كـريـم الـخـطـيـب
طالب المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين بتطبيق التباعد الاجتماعي حفاظًا على السلامة في المقام الأول، مؤكدًا أنه يجب على المواطنين مساعدة الحكومة في تنفيذ خططها لمواجهة أزمة كورونا.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" أن الحكومة اتخذت قرارات بإغلاق كامل المتنزهات والشواطئ والحدائق العامة يوم شم النسيم، والحكومة لا تستطيع إجبار المواطنين على منع الزيارات المنزلية لبعضهم البعض في البيوت.

وشدّد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحكومة اتخذت إجراءات استثنائية لمواجهة خطر فيروس كورونا ويجب على المواطنين الالتزام لعبور الأزمة بسلام، متابعا: "التزموا المنازل مش هينفع نعين عسكري شرطة لكل مواطن علشان يلتزم بالإجراءات الصحية يوم شم النسيم".

وأشار إلى أن المواطن صاحب القرار في هذه الجزئية ويساعد الحكومة في تنفيذ هيه الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل ولكن لابد أن يكون لديه وعي بخطورة الأزمة الحالية، مرددا "ده مش أخر يوم في شم النسيم نحتفل فيه في مصر وعلينا الالتزام هذه المرحلة".

وأوضح أن الحكومة اتخذت حظرًا جزئيًا مشددًا، لافتًا إلى أنه كان من الصعب غلق المترو خاصة أن شريحة كبيرة من المواطنين تستخدم المترو كوسيلة مواصلات، ويجب يكون هناك وعي عند المواطن.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن إجراءات جديدة وخاصة بيوم "الاثنين المقبل" شم النسيم وذلك في مؤتمر صحفي عقد منذ قليل، وكشف "مدبولى" أنه كان هناك نقاش خلال الأيام السابقة خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمة اجتماع مجلس المحافظين اجتماع مجلس الوزراء لوضع قرارات جديدة للحفاظ على أرواح المواطنين.

وكان من أبرز قرارات الدكتور مصطفى مدبولي اليوم:
-إغلاق المحلات والمولات ووقف المترو والقطارات ووسائل النقل.
- يوم شم النسيم سيتم تطبيق إجراءات الحكومة التي تتخذها يومي الجمعة والسبت.
بالابتعاد عن الزحام والوقوف بجانب الحكومة.
- وزارة الداخلية ستتعامل مع المخالفين بالقانون
- الجميع عليه الالتزام بالقرارات و الجلوس فى المنزل.
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