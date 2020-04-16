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محافظات

ازالة 25 مخالفة بناء على املاك الدولة بالاقصر .. صور

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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شمس يونس
قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر بقيادة رئيس المركز محمد سيد سليمان،  بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقرية الحلة وزرنيخ.

وأسفرت الحملة عن إزالة 25 مخالفة منها 20مخالفة على أراضي املاك الدولة بمساحة 8313م2، و5 مخالفات على اراض زراعية بمساحة 12ط، عبارة عن "عشش" وحظائر وأسوار من الطوب الأبيض. 

يأتى ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم  لتعديات البناء على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد. 

ازالة 25 مخالفة بناء على املاك الدولة بالاقصر .. صور
ازالة 25 مخالفة بناء على املاك الدولة بالاقصر .. صور
ازالة 25 مخالفة بناء على املاك الدولة بالاقصر .. صور
ازالة 25 مخالفة بناء على املاك الدولة بالاقصر .. صور
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