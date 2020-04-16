AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تشييع جثمان ثاني ضحية لـ كورونا في كفر الدوار

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:20 م
أهالى قرية بولين
أهالى قرية بولين بكفر الدوار يشيعون جثمان ثانى ضحية لكورونا
Advertisements
جمالات الدمنهوري
شيّع قبل قليل العشرات من أهالي قرية بولين التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة  جثمان ثاني ضحية لفيروس كورونا بالقرية لسيدة 70 عاما إلى مثواها الأخير والذي توفيت اليوم الخميس بمستشفي العجمي للحجر الصحي.

وأدي العشرات من أهالي القرية صلاة الجنازة علي الضحية مرتدين الكمامات الطبية واقفين على مسافات متباعدة أثناء أداء الصلاة عليه بمدافن القرية وسط تواجد أمني مكثف على مداخل ومخارج القرية.

من جانبه أكد مصدر طبي بمديرية الصحة والسكان بالبحيرة  رش وتعقيم القرية ومنطقة المقابر كإجراء احترازي ووقائي عقب عملية الدفن موضحا أنه تم تسليم الشخص الذي قام بدفن ضحية كورونا بالقرية بدلة وقائية كاملة لارتداها وكذا ماسكات وجوانيتات طبية وغطاء وقائي للوجه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد رصد 5 حالات إيجابية بكورونا.. ماذا يحدث الآن في قرية بولين بالبحيرة؟

خوفا من انتشار العدوى.. أهالى قرية يعترضون على دفن مسن أصيب بكورونا في البحيرة

حضرت فرحا فنقلت العدوى لـ 5 آخرين.. عزل ٥ منازل والمخالطين لهم بقرية بولين.. وجدل بسبب دفن مسن مصاب بكورونا في البحيرة

شهامة وأصالة.. كيف شيع أهالي قرية بـ كفر الشيخ جنازة ضحية كورونا

عبر الفيسبوك.. طبيب بمستشفى الحجر الصحى بالعجمى يطمئن أهالى مسقط رأسه كفر الدوار ويدعم زملاءه

بعد أزمة شبرا البهو.. ماذا فعلت قرية شباس عمير لتتصدر اهتمامات المصريين

ترشيحاتنا

إسرائيل: 12758 إصابة و142 وفاة بفيروس كورونا

لمحاربة فيروس كورونا.. نوع غير متوقع من قشور الخضراوات يعزز المناعة

أخبار الفن.. بعد خروجها من السجن .. الجمهور يلاحق نجمة فيلم اللمبي .. وهجوم ناري من محمود العسيلي على داليا البحيري

غيرى جو البيت.. أبرز الصور لتجديد ديكور منزلك فى رمضان بخطوات بسيطة

توقعات جديدة بموعد إختفاء فيروس كورونا.. فيديو

الحكومة: وقف حركة المواصلات بين المحافظات الاثنين المقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. طليقة ماجد المصري على البحر في ذكريات صيف

بملابس غريبة.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جديدة

بدون ماكياج.. يسرا اللوزى تخطف الأنظار بإطلالة بسيطة