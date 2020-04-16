تشييع جثمان ثاني ضحية لـ كورونا في كفر الدوار

شيّع قبل قليل العشرات من أهالي قرية بولين التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة جثمان ثاني ضحية لفيروس كورونا بالقرية لسيدة 70 عاما إلى مثواها الأخير والذي توفيت اليوم الخميس بمستشفي العجمي للحجر الصحي.





وأدي العشرات من أهالي القرية صلاة الجنازة علي الضحية مرتدين الكمامات الطبية واقفين على مسافات متباعدة أثناء أداء الصلاة عليه بمدافن القرية وسط تواجد أمني مكثف على مداخل ومخارج القرية.





من جانبه أكد مصدر طبي بمديرية الصحة والسكان بالبحيرة رش وتعقيم القرية ومنطقة المقابر كإجراء احترازي ووقائي عقب عملية الدفن موضحا أنه تم تسليم الشخص الذي قام بدفن ضحية كورونا بالقرية بدلة وقائية كاملة لارتداها وكذا ماسكات وجوانيتات طبية وغطاء وقائي للوجه.



