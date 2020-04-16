البحوث الزراعية: قادرون على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الفول في موسم واحد..فيديو

أكد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ان مصر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول الفول البلدى خلال موسم واحد.





وقال الدكتور سليمان للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء والفول البلدى أهم محصول بقولى فى مصر ، وذلك باعتماد أصناف جديدة ومبكرة النضج والتى تمتاز بإنتاجيتها العالية ، ومقاومتها للأمراض ، لسد الفجوة فى الأمن الغذائى والحد من الاستيراد.





وأوضح أن مصر تزرع 120 ألف فدان من الفول البلدى والذى يعطى انتاجية تصل لـ 180 ألف طن ، يجب توريدها للدولة حتى لا يحتكره التجار ، مع الدفع بحوافز للمزارعين ودعم مدخلات الأنتاج لزيادة الإنتاجية والى 320 ألف فدان لتصبح الإنتاجية 480 الف طن.







