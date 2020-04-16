متشبهًا بالسيد المسيح.. البابا تواضروس يغسل أرجل المشاركين في قداس «خميس العهد»

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، الخميس، "قداس اللقان" ضمن صلوات يوم "خميس العهد" من كنيسة التجلي المجيد بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بدون حضور شعبي، وبمشاركة محدودة من الآباء الأساقفة والرهبان والشمامسة.

وفي صلاة اللقان التى تقام في الكنيسة 3 مرات فقط وهى "عيد الرسل وعيد الغطاس وخميس العهد" تتم تلاوة صلوات خاصة على المياه، وهى ترمز لقيام السيد المسيح بغسل أرجل تلاميذه يوم الخميس الكبير، وغسلها قبل التناول، قبل أن يمنحهم السرائر المقدسة، وقال لهم بعد غسل أرجلهم: "ها أنتم طاهرون".

وقام قداسة البابا تواضروس عقب صلاة "اللقان" بغسل أرجل المشاركين في القداس من الأباء الأساقفة والرهبان والكهنة والشمامسة حيث ارتدى "وشاح حول وسطه" وانحني ليغسل أرجل الرجال المتواجدين في الكنيسة تذكارا لما فعله السيد المسيح مع تلاميذه، رمزا للتقدم إلى الأسرار الكنسية بنقاوة وطهارة.

وواقعة غسل السيد المسيح لغسل أرجل التلاميذ جاءت كاملة في إنجيل القديس يوحنا، وهى لكي يعلمهم التواضع، ويغسل قلوبهم من الكبرياء الذى كان فيهم.

ويتضمن طقس "خميس العهد"، صلاة جزء من البصخة في طقس باكر، وترديد قطعة تبكيت للخيانة "يهوذا مخالف الناموس"، وبعدها تصلى صلوات السواعي بطريقة البصخة المعتادة "الثالثة والسادسة والتاسعة"، ثم بعد ذلك قداس اللقان وفيه يلبس الخدام ملابس الخدمة وعقب الصلاة تكون رشم الماء في الأرجل فقط تذكارا لغسل السيد المسيح لأرجل التلاميذ.