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برلمان

أخبار البرلمان| النواب تكتب الفصل الأخير بملف العلاوات الـ 5.. وتحركات ضد نيوتن بشأن انفصال سيناء عن مصر

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:15 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الخميس 14 أبريل:




ينظر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، تعديلات جديدة علي قانون الطوارئ، بعدما  قرر تقديم موعد انعقاد جلساته  العامة المحدد سلفًا في 29 أبريل 2020 ليكون موعد الجلسات العامة المقبلة في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء 21 من أبريل 2020، كما تقرر اتاحة اثبات الحضور لأعضاء مجلس النواب، في الجلسة المقبلة عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسي، في ضوء توجيهات الدكتور رئيس المجلس باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة الأعضاء.


ينظر مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، تعديلات جديدة علي قانون الطوارئ، بعدما  قرر تقديم موعد انعقاد جلساته العامة المحدد سلفًا في 29 أبريل 2020 ليكون موعد الجلسات العامة المقبلة في الساعة الحادية عشر صباح يوم الثلاثاء 21 من أبريل 2020، كما تقرر اتاحة اثبات الحضور لأعضاء مجلس النواب، في الجلسة المقبلة عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسي، في ضوء توجيهات الدكتور رئيس المجلس باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة الأعضاء.


يبحث مجلس النواب  برئاسة د. علي عبد العال، مشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.


سعت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تقديم النموذج الأفضل فى المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا، حيث وضعت صحة وسلامة المواطن على رأس أولوياتها رغم العديد من الإعتبارات الإقتصادية التى تتحملها  فى ظل هذه الظروف.



أعلن حسن السيد عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب أحاطة للدكتور على عبد العال ورئيس لجنة الأعلام، وتوجيه لرئيس نقابة الصحفيين بشأن مقال  نيوتن الذى يتم نشرة فى جريدة المصرى اليوم الورقية.



أشادت سوزى ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومعاقبة المخالفين.



وصفت النائبة ميرفت ألكسان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة، قرار رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولى بإيقاف وسائل المواصلات والنقل العام والمترو والسكك الحديد وأتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات يوم "شم النسيم" بالقرار الذكي.



أعلن الأمين العام للمجلس النواب المستشار محمود فوزي انه في ضوء توجيهات  الدكتور رئيس المجلس باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة  النواب، فقد تقرر اتاحة اثبات الحضور للسادة الأعضاء عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسي، حيث تم تركيب عدد (5) ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للسادة النواب من ذوي الإعاقة. 


صرحت مصادر برلمانية بأن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أحال صباح اليوم عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية، وفقًا لاختصاصه المنصوص عليه في المادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس، ووجه اللجان المختصة بسرعة عقد اجتماعات لها، في الأغلب ستكون صباح السبت القادم، مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة. 


قال النائب عبد المنعم العليمي عضو مجلس النواب إنه تقدم  بمشروع قانون لتعديل  قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية و يستهدف التعديل  زيادة  بدل المهن الطبية إضافة لصرف بدل المهن الطبية إلى الفئات الفنية والإدارية العاملة بوزارة الصحة وبالمستشفيات والعيادات الجامعية .
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