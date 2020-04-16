غرامات وعقوبات.. تشريعية النواب تحذر من استغلال أزمة كورونا فى رفع الأسعار

أشادت سوزى ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومعاقبة المخالفين.





وقالت "ناشد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن البلاد الأن فى حالة إستثنائية وجميع المواطنين فى حالة اقبال كبيرة على شراء المنتجات والمستلزمات الطبية من كحولات وادوات تعقيم وغيرها، مؤكدة أن قرارات الحكومة تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ان يستغل هذه الأزمة فى التربح.





وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، الى أن اللجان النوعية ستنعقد يوم السبت لمناقشة هذا الامر وغيرها من القوانين الاخرى مثل تعديلات احكام قانون الطوارئ وغيرها.





وتابعت النائبة قائلة:" الحبس والغرامة فى انتظار كل من يقوم بتربح او بستغلال حاجة المواطنين للسلع والمنتجات دون وجهة حق ".





وكان ذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.