غرامات وعقوبات.. تشريعية النواب تحذر من استغلال أزمة كورونا فى رفع الأسعار

أشادت سوزى ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومعاقبة المخالفين.
وقالت "ناشد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن البلاد الأن فى حالة إستثنائية وجميع المواطنين فى حالة اقبال كبيرة على شراء المنتجات والمستلزمات الطبية من كحولات وادوات تعقيم وغيرها، مؤكدة أن قرارات الحكومة تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ان يستغل هذه الأزمة فى التربح.
وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، الى أن اللجان النوعية ستنعقد يوم السبت لمناقشة هذا الامر وغيرها من القوانين الاخرى مثل تعديلات احكام قانون الطوارئ وغيرها.
وتابعت النائبة قائلة:" الحبس والغرامة فى انتظار كل من يقوم بتربح او بستغلال حاجة المواطنين للسلع والمنتجات دون وجهة حق ".
وكان ذلك بعد أن نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
ونص القرار على اعتبار جميع المنتجات الواردة به من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة ٨ من قانون حماية المستهلك، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وبحسب القرار، تحدد أسعار بيع المنتجات الواردة به بما لا يجوز المبالغ البينة قرين كل منها، وتلتزم جميع المتاجر والصيدليات وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار المنتجات المشار إليها في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين، ويعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
وحدد القرار الحد الأقصى لسعر بيع الكحول الإيثيلي الخام تركيز ٩٥٪ - ٩٩٪ لتر للمستهلك شامل الضريبة ٣٥ جنيها، و٥٥ جنيها للكحول الإيثيلي ٧٠٪ لتر زجاجة بلاستيك غطاء عادي، و٤٠ جنيها للكحول الإيثيلي ٥٠٠ مل زجاجة زجاج اسبراي، و٣٨,٥ جنيه للكحول الإيثيلي ٧٠٪ ٥٠٠ مل زجاجة زجاج غطاء عادي، و١٥ جنيها للكحول الإيثيلي ٧٠٪ ١٢٠/١٢٥ مل زجاجة بلاستيك أو زجاج اسبراي، و٧ جنيهات للكحول الإيثيلي ٧٠٪ ٦٠/٦٥ مل زجاجة بلاستيك أو زجاج غطاء كاب.
كما حدد القرار الحد الأقصى لسعر بيع كحول جيل ٧٠٪ لتر زجاجة بلاستيك للمستهلك بمائة جنيه، و٨٥ جنيه للكحول الجيل ٧٠٪ ٧٥٠ مل زجاجة بلاستيك غطاء كاب، و٢٥ جنيها للكحول الجيل ٧٠٪ ١٠٠/١١٠ مل زجاجة بلاستيك غطاء كاب، و١٠ جنيهات للكحول الجيل ٧٠٪ ٣٠ مل زجاجة بلاستيك غطاء كاب.
أما الحد الأقصى لسعر بيع الكمامة العادية طبقتين بفلتر بأستيك أو رباط للمستهلك فتم تحديده بجنيهين اثنين، كما تم تحديد ٨٠ جنيها كحد أقصى لسعر بيع علبة جوانتي لاتكس ١٠٠ جوانتي للمستهلك.