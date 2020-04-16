نائبة: منع التنقل بين المحافظات في شم النسيم قرار ذكي

وصفت النائبة ميرفت ألكسان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة، قرار رئيس الحكومة الدكتور مصطفي مدبولى بإيقاف وسائل المواصلات والنقل العام والمترو والسكك الحديد وأتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات يوم "شم النسيم" بالقرار الذكي.





وأضافت ألكسان لـ"صدى البلد": "كنا ننتظر قرار الحظر الكامل ولكن رئيس الوزراء إتخذ قرارا ذكيا بمنع المواصلات والإنتقال فى هذا اليوم وطالب من المحافظين أن يقوموا بتنفيذ الإجراءات والمتابعة كل فى محافظته وبخاصة المحافظات الساحلية التى يسافر إليها المواطنون لقضاء يوم شم النسيم.





وأكدت عضو لجنة الخطة بالبرلمان أن الإجراءات الإحترازية التى إتخذها رئيس الحكومة اليوم ستلزم الناس بالجلوس فى بيوتها وهذا هو المطلوب مؤكدة ان توجيهات رئيس الوزراء للمحافظين كانت واضحة بضرورة المتابعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية ، وهذا سيؤدى الغرض المطلوب بالإضافة للحظر يومى الجمعة والسبت.





وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.





يأتى ذلك في ضوء مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وفي إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.



