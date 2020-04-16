تحرك برلمانى عاجل ضد مقالات نيوتن بشأن انفصال سيناء عن مصر

أعلن حسن السيد عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب أحاطة للدكتور على عبد العال ورئيس لجنة الأعلام، وتوجيه لرئيس نقابة الصحفيين بشأن مقال نيوتن الذى يتم نشرة فى جريدة المصرى اليوم الورقية.





وقال "السيد" لـ"صدى البلد"، أن المقال تضمن أعطاء سيناء حكم ذاتى وجعلها مثل ولايه بافاريا الالمانية وأن يكون لها رئيس حكومة ووزراء متخصصين يتبع الوزارة المركزية، مطالبًا بضرورة التحقيق فى هذا الامر وأصدار أمر بالقبض على هذا الشخص وتحويلة للنيابة أمن الدولة لانه ينشر مقالات تخالف الامن القومى وتبث سموم داخل المجتمع.



