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توك شو

تعرف على مسلسلات رمضان 2020 بشكل غنائي مع أبلة فاهيتا.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:27 ص
أبلة فاهيتا
أبلة فاهيتا
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البهي عمرو

قامت المطربة نسمة محجوب، بغناء أغنية تجمع أغانى رمضان 2020، كلمتها:"  رمضان جاى فى الحظر يالهوي السنة دى.. مش بس كده نيللى كريم فى الكوميدي.. نادية الجندى نابيلة عبيد عاملين لنا أي؟"

واستكملت نسمة محجوب خلال حوارها ببرنامج " أبلة فاهيتا"، المذاع على قناة " أون أي"، :  لا اسالك رد القضاء بس اللطف فيك .. يوسف يوسف الشريف راجع بايه النهاية لا الاسم اتوفق فيه.. شنب كرارة راراة راراة اتحلق ليه؟ .. مش عامل تانى باشا مصر ولا ايه"

وتابعت: مسلسل ايه تانى ايه تاني ايه تانى فى رمضان؟ وفى البرنس هيقلع محمد رمضان.. يانى أه يانى أه يانى مين كمان، بيقولوا يسرا حبيبتى عاملة صبغة جنان.. صبري وعبد العزيز بقى فى ياسمينتين.. هنلاقيها يارب منين بقى ولا منين.. فلانتينو عادل بس حمادة ابنه فين؟"، ياسر جلال محلقش دقنه من سنتين.. وانا اقعد اقلب اقلب اقلب قنوات .. اياد وغادة هيرجعونا لايام زمان.

وقد قالت الدمية الاستعراضية أبلة فاهيتا، إن أغنية "على طبيعتك" لـ نسمة محجوب جميلة جدًا، وأغنية معبرة عن وضع السيدات فى هذه المرحلة، موضحة " والله الرجالة عايزة الكوافير يرجع أكتر من الستات.

وأضافت أبلة فاهيتا في برنامجها " أبلة فاهيتا"، المذاع على قناة " أون أي"، : أنها محبوسة فى البيت وملتزمة بالحظر.. ولا تخرج".
وقامت أبلة فاهيتا، بـ السف على نسمة محجوب، وقالت " انتى يا نسمة جايبة الحنجرة دى من فين".
تحل الفنانة نيللي كريم ضيفة على الدمية "أبلة فاهيتا"، في برنامجها الشهير "الدوبلكس".

ونشرت صفحة أبلة فاهيتا، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام" قائلة: "الأرشانات والمز لايف من #الكوارنطين الخميس والجمعة ١١ بالليل على @ontv.. #اترزع_في_البيت #الدوبلكس".

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، تدخل رمضان 2020، بمسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "بـ 100 وش"، بجانب كل من الفنان أسر ياسين، وعدد كبير من الممثلين.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "بـ 100 وش" البرومو الرسمي الخاص بالعمل تمهيدًا لعرضه في شهر رمضان 2020.

وروج آسر ياسين، للمسلسل من خلال نشره البرومو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام": وعلق عليه قائلًا: "التريلر الرسمي لمسلسل #بـ١٠٠وش رمضان ٢٠٢٠ #آسر_ياسين #رمضان_2020 انتاج جمال العدل.. تأليف عمرو الدالي | أحمد وائل.. إخراج كاملة أبو ذكري.. مدير تصوير: كريم نادر".

مسلسل "بـ 100 وش" بطولة كل من النجمة نيللى كريم، والنجم آسر ياسين، ومصطفى درويش، وعلا رشدى، وإسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

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