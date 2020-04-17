تعرف على مسلسلات رمضان 2020 بشكل غنائي مع أبلة فاهيتا.. فيديو

قامت المطربة نسمة محجوب، بغناء أغنية تجمع أغانى رمضان 2020، كلمتها:" رمضان جاى فى الحظر يالهوي السنة دى.. مش بس كده نيللى كريم فى الكوميدي.. نادية الجندى نابيلة عبيد عاملين لنا أي؟"

واستكملت نسمة محجوب خلال حوارها ببرنامج " أبلة فاهيتا"، المذاع على قناة " أون أي"، : لا اسالك رد القضاء بس اللطف فيك .. يوسف يوسف الشريف راجع بايه النهاية لا الاسم اتوفق فيه.. شنب كرارة راراة راراة اتحلق ليه؟ .. مش عامل تانى باشا مصر ولا ايه"

وتابعت: مسلسل ايه تانى ايه تاني ايه تانى فى رمضان؟ وفى البرنس هيقلع محمد رمضان.. يانى أه يانى أه يانى مين كمان، بيقولوا يسرا حبيبتى عاملة صبغة جنان.. صبري وعبد العزيز بقى فى ياسمينتين.. هنلاقيها يارب منين بقى ولا منين.. فلانتينو عادل بس حمادة ابنه فين؟"، ياسر جلال محلقش دقنه من سنتين.. وانا اقعد اقلب اقلب اقلب قنوات .. اياد وغادة هيرجعونا لايام زمان.

وقد قالت الدمية الاستعراضية أبلة فاهيتا ، إن أغنية "على طبيعتك" لـ نسمة محجوب جميلة جدًا، وأغنية معبرة عن وضع السيدات فى هذه المرحلة، موضحة " والله الرجالة عايزة الكوافير يرجع أكتر من الستات.

وأضافت أبلة فاهيتا في برنامجها " أبلة فاهيتا"، المذاع على قناة " أون أي"، : أنها محبوسة فى البيت وملتزمة بالحظر.. ولا تخرج ".

وقامت أبلة فاهيتا، بـ السف على نسمة محجوب، وقالت " انتى يا نسمة جايبة الحنجرة دى من فين".