سميحة أيوب: وائل إحسان غيرني خالص ورجعنى في ثوب جديد خلال رمضان

قالت الفنانة سميحة أيوب، إنهم فى بيروت يصورون مسلسل سكر زياتة، وتمنت أن ينال المسلسل اعجاب المواطنين.

وأوضحت خلال مداخلة ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة ام بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أنها : " المخرج وائل إحسان يقدم أشياء كثيرة مميزة بالمسلسل معلقة : " وائل إحسان غيرنى خالص ورجعنى فى ثوب جديد".

وأشارت إلى أن أول يوم لها كانت تائهة، ولكن بعد ذلك دخلت فى مود المسلسل.

وأوضحت أن الجميع يعمل فى ظروف خاصة، والجميع يبذل مجهود لتقديم عمل ينال أعجاب الجمهور خلال شهر رمضان 2020.

وأضافت سميحة أيوب، أنها سعيد بعملها فى مسلسل سكر زيادة، مع الفنانة نادية الجندى ونبيلة عبيد، هالة فاخر و نجوم كبار والمخرج وائل إحسان.