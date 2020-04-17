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خلود زهران: قرارات الحكومة بشأن احتفالات شم النسيم تستهدف حماية المواطن

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:06 ص
خلود زهران
خلود زهران
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شيرين عادل
قالت الإعلامية خلود زهران،إن قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن احتفالات أعياد شم النسيم هدفها الأول حماية المواطن من التجمعات والحماية من خطورة الإصابة بفيروس كورونا.

وطالبت الإعلامية  خلود زهران،  خلال برنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، المواطنين بالتزام بيوتهم واقتصار الاحتفال بشم النسيم مع الأجواء العائلية منعا للتجمعات واستقاء معلوماتهم من المصادر الحكومية الرسمية والابتعاد تماما عن الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الإجتماعى لما تتضمنه من معلومات غير صحيحة .

وأشارت ، إلى أن وزارة الصحة تحرص يوميا على إصدار بيان للمواطنين تكشف من خلاله عدد الإصابات والشفاء بفيروس كورونا.

وأكدت أن العزل المنزلى فى كافة دول العالم بعد أزمة كورونا قلل من التلوث بكل أشكاله سواء البيئي أو غيره، إلى جانب قلة الاحتباس الحراري في الجو بشكل ملحوظ. 

برنامج هذا الصباح تقدمه الإعلاميتان أسماء مصطفى ، خلود زهران عبر فضائية اكسترا نيوز بتناول أهم القضايا والملفات التى تشغل بال المواطن المصري .
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