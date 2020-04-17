صبري فواز: هكون ضيف إحدى حلقات مسلسل سكر زيادة

أكد الفنان صبري فواز ، ان مسلسله "إسود فاتح" الذي كان من المقرر ان يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2020 قد تم تأجيله بسبب الظروف الراهنة.





قال من خلال حسابه الشخصي على "الفيسبوك" :" بسبب الكورونا و الحظر و قفل المطارات ، خرج من السباق الرمضانى مسلسلى ( أسود فاتح) .. الحمد لله على كل شيء .. كله نصيب و ماحدش عارف الخير فين".





وتابع قائلًا :" مسلسل / سكر زيادة .. حلقات منفصلة متصلة ، و كل حلقة بطل أو بطلة جديدة .. أنا ضيف إحدى الحلقات .. و دى هاتكون إطلالتى الوحيدة في رمضان القادم.. على فكرة و رمضان الماضى كمان".



