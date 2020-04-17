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فن

صبري فواز: هكون ضيف إحدى حلقات مسلسل سكر زيادة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 09:02 ص
صبري فواز
صبري فواز
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آيه عاطف
أكد الفنان صبري فواز، ان مسلسله "إسود فاتح" الذي كان من المقرر ان يخوض به السباق الرمضاني المقبل 2020 قد تم تأجيله بسبب الظروف الراهنة.

قال من خلال حسابه الشخصي على "الفيسبوك" :" بسبب الكورونا و الحظر و قفل المطارات ، خرج من السباق الرمضانى مسلسلى ( أسود فاتح) ..الحمد لله على كل شيء .. كله نصيب و ماحدش عارف الخير فين".

وتابع قائلًا :"مسلسل / سكر زيادة .. حلقات منفصلة متصلة ، و كل حلقة بطل أو بطلة جديدة ..أنا ضيف إحدى الحلقات .. و دى هاتكون إطلالتى الوحيدة في رمضان القادم.. على فكرة و رمضان الماضى كمان".

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