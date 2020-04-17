مشروع جديد بجامعة حلوان لتطبيق تقنية النانوتكنولوجي لتطوير مطهر للوقاية من كورونا

تقدمت كلية العلوم بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية بمشروع جديد إلي هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STIFA لتطبيق تقنية النانوتكنولوجي لتطوير مطهر نانومتري جديد باستخدام مركبات الرامينوليبيدات (Rhamnolipids)، وذلك في الوقت الذي يعاني العالم فيه من جائحة كورونا المعروفة عالميا بـ COVID-19)) والتي تمثل خطرا كبيرا على سكان العالم نتيجة لسرعة انتشار الفيروس بين المرضى والمخالطين أو الطواقم الطبية المشرفة على علاج المرضى.





ويهدف هذا المشروع لإنتاج نموذج فعال لمركب صيدلي في صورة نانومترية يستخدم كمطهر للأيدي على أن يتم اختباره بواسطة أعضاء هيئة تدريس كلية الطب بجامعة حلوان للتأكد من فاعليته في التقليل من فرص انتشار COVID-19)) أو أي من الأمراض المعدية الأخرى المكتسبة من المستشفيات.





وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية أن الالتزام بإرشادات مكافحة العدوى يعد أمرًا ضروريًا لمكافحة عدوى جائحة COVID-19 الحالية و من المعروف في مكافحة العدوى أن استخدام مطهرات الأيدي لها دور كبير في تجنب العدوى و بالتالي فإن المحافظة على صحة الطاقم الطبي يعد أمرًا ضروريًا ينعكس بدورة على منع انتشار الوباء.





وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن فرك الأيدي باستخدام الكحول الإيثيلي بنسبة 70% أو غسيلها بالصابون لمدة 20 ثانية كاف لقتل فيروس SARS-CoV2. وبناءً على ذلك ، فإن المشروع الجديد للكلية يهتم بتطبيق تقنية النانوتكنولوجي لتطوير مطهر نانومتري جديد باستخدام مركبات الرامينوليبيدات (Rhamnolipids).





ولقد أثبت النشاط المضاد لهذه المركبات ضد الفيروسات المغلفة مثل HSV1) و HSV2) و أرجع هذا التأثير المضاد للفيروسات لقدرة هذة المركبات على التعامل مع الغلاف الدهني المزدوج و الحث على التغيرات التركيبية في بروتينات الغلاف الخارجي، حيث يعد فيروس SARS-CoV2)) هو أيضا من الفيروسات المغلفة و يتركب من خيط من الحامض النووي الريبوزي الموجب و وحدة بروتينية متصلة بالغلاف و هما المسئولان عن التصاق الفيروس بمستقبلات خلايا العائل ثم دخول خلايا العائل و حدوث العدوى، وهناك تشابه تركيبي بين فيروس SARS-CoV2)) و HSV1) و HSV2) يجعلنا نفترض أن مركبات الرامينوليبيدات (Rhamnolipids) من الممكن أن يكون لها تأثير مضاد على فيروس SARS-CoV2)).





وبالإستناد إلى هذا فسوف يعمل المشروع على تطبيق النانوتكنولوجي لإنتاج رامنوليبيدات في صورة غرويات نانومترية ) Rhamnolipids nano-micelle) و استخدامها كمطهرات جديدة للتحكم الفعال و الحد من انتشار هذا المرض 19 COVID-و هذا سيتضمن، انتاج الرامينوليبدات بطريقة صديقة للبيئة ثم تحضير مستحضرات في صورة جزيئات غروية نانومترية. و بعد ذلك دراسة النشاط الميكروبي المضاد لهذة المستحضرات بالإضافة إلى دراسة درجة سمية هذة المواد للتأكد من درجة أمان استخدامها بواسطة الطاقم الطبي و عموم الناس.





ويشرف على المشروع د. مروه رضا عبد السلام المدرس بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم جامعة حلوان، ومدير المشروع، ود. ياسمين عبدالله ابو زيد _مدرس بكلية الصيدلة جامعة حلوان، ونائب مدير المشروع.





ويتكون فريق عمل المشروع من د. منار سليم فوده المدرس بقسم الكيمياء كليه العلوم جامعة حلوان، ا.م.د. ايناس محمود مصطفي بهيئة الطاقة الذريه، د. احمد حسن فراج مدرس بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم جامعة حلوان.



